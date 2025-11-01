نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: العلاقات المصرية اليابانية نموذج للشراكة الحضارية والتنموية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: العلاقات المصرية اليابانية نموذج للشراكة الحضارية والتنموية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات بين مصر واليابان تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون البنّاء والشراكة الحضارية، مشيدًا بما تقدمه اليابان من دعم مالي وفني لمختلف المشروعات القومية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير الذي يُعد أحد أبرز رموز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء اليوم مع السيدة يوريكو كويكي، محافظ طوكيو، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

مدبولي يشيد بالدعم الياباني في إنشاء المتحف المصري الكبير

استهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء بالتعبير عن ترحيبه بمحافظ طوكيو والوفد المرافق لها، مؤكدًا أن دعم اليابان لإنشاء المتحف المصري الكبير يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأوضح أن المشروع يُجسد تعاونًا حضاريًا فريدًا، حيث قدّمت اليابان دعمًا ماليًا وفنيًا كبيرًا لإتمام هذا الصرح العالمي الذي تقدمه مصر هديةً للعالم أجمع.

وأشار مدبولي إلى أن مشاركة الوفد الياباني في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم تمثل تأكيدًا على متانة العلاقات الثقافية والحضارية التي تجمع الشعبين المصري والياباني.

رئيس الوزراء: تعاون مثمر في التعليم والطاقة والصحة

أكد رئيس الوزراء أن التعاون المصري الياباني يمتد إلى مجالات التعليم، والصحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير مطار برج العرب بدعم ياباني أصبح نموذجًا يحتذى به في كفاءة التشغيل والإدارة.

كما ثمّن مدبولي التعاون القائم في مجال التعليم، لا سيما إدخال مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، إلى جانب المدارس اليابانية في مصر التي أثبتت نجاحًا كبيرًا وتعمل الحكومة على زيادة عددها من 100 إلى 500 مدرسة خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن مصر تسعى لنقل الخبرة اليابانية المتميزة في إدارة العملية التعليمية.

مدبولي: نثمن الشراكة الاستراتيجية مع طوكيو

أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور الذي تقوم به محافظة طوكيو في دعم أوجه التعاون المشترك مع القاهرة في إطار علاقة التآخي بين العاصمتين، مؤكدًا أن الحكومة المصرية حريصة على توسيع آفاق الشراكة مع اليابان في المجالات كافة، سواء على مستوى التعاون الحكومي أو بين القطاعين الخاصين في البلدين.

تقدير مصري للدعم الياباني

وفي ختام اللقاء، جدد الدكتور مصطفى مدبولي شكر مصر العميق لليابان على مساندتها ودعمها المستمر في المجالات التنموية والثقافية والتعليمية، مشيدًا بالروح الصادقة التي تميز العلاقات بين البلدين.

وأكد أن الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بمشاركة الوفد الياباني يحمل رسالة رمزية قوية عن عمق العلاقات المصرية اليابانية الممتدة لعقود طويلة، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك من أجل التنمية والتقدم.