عاجل- رئيس الوزراء: تعاون مصري ياباني مثمر في التعليم والطاقة والصحة

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: تعاون مصري ياباني مثمر في التعليم والطاقة والصحة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات المصرية اليابانية تشهد مرحلة غير مسبوقة من التعاون المثمر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الشراكة بين البلدين تمثل نموذجًا رائدًا في تبادل الخبرات والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم، مع السيدة يوريكو كويكي، محافظ طوكيو، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر.

تعاون شامل في مجالات التعليم والطاقة والصحة

أكد رئيس الوزراء أن التعاون المصري الياباني يمتد إلى مجالات التعليم، والصحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير مطار برج العرب الذي تم بدعم ياباني أصبح نموذجًا يحتذى به في كفاءة التشغيل والإدارة.

وأوضح مدبولي أن التجربة اليابانية في إدارة المشروعات تمثل قيمة مضافة للمشروعات القومية المصرية، خاصة في ما يتعلق بالجودة والانضباط والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الإدارة.

المدارس اليابانية نموذج تعليمي ناجح في مصر

ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي التعاون القائم في مجال التعليم، لا سيما فيما يتعلق بإدخال مادة الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية في المدارس المصرية، بالتعاون مع الجانب الياباني.

وأشار إلى أن المدارس اليابانية في مصر حققت نجاحًا كبيرًا منذ تأسيسها، وتسعى الحكومة إلى زيادة عددها من 100 إلى 500 مدرسة خلال الأعوام المقبلة، في إطار خطة الدولة لتعميم التجربة التعليمية اليابانية التي تركز على القيم والانضباط وتنمية المهارات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تعمل على نقل الخبرات اليابانية المتميزة في التعليم والإدارة المدرسية، مشيرًا إلى أن التعاون في هذا المجال يرسخ مفاهيم الجودة والابتكار في المنظومة التعليمية المصرية.

مدبولي: نثمن الشراكة الاستراتيجية مع طوكيو

أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره الكبير للدور الذي تقوم به محافظة طوكيو في دعم أوجه التعاون مع محافظة القاهرة في إطار علاقة التآخي بين العاصمتين، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية مع اليابان في جميع القطاعات.

وأضاف أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على المشروعات الحكومية، بل يمتد إلى التعاون بين القطاعين الخاصين المصري والياباني، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة وفتح مجالات جديدة للتعاون في الصناعة، والطاقة النظيفة، والتعليم، والسياحة.

تقدير مصري للدعم الياباني ومشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير

وفي ختام اللقاء، عبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن شكر مصر العميق لليابان على دعمها المستمر في المجالات التنموية والثقافية والتعليمية، مؤكدًا أن الروح الصادقة التي تميز العلاقات بين البلدين تعكس عمق الشراكة التاريخية بين الشعبين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشاركة الوفد الياباني في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم تحمل رسالة رمزية قوية عن متانة العلاقات المصرية اليابانية، مشيرًا إلى أن هذا الصرح العالمي يُعد نموذجًا مشتركًا للتعاون الحضاري بين البلدين.

وأكد أن اليابان شريك رئيسي في مسيرة التنمية المصرية، وأن التعاون بين القاهرة وطوكيو يمثل جسرًا من التفاهم والاحترام المتبادل، يعكس تطلعات البلدين نحو مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا.