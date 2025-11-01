نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يبحث مع رئيس "الجايكا" تعزيز التعاون التنموي بين مصر واليابان ودعم الشراكة في قطاعات التعليم والطاقة والبنية التحتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يبحث مع رئيس "الجايكا" تعزيز التعاون التنموي بين مصر واليابان ودعم الشراكة في قطاعات التعليم والطاقة والبنية التحتية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أكيهيكو تاناكا، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية إلى القاهرة للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير عمرو حمزة، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء برئيس "الجايكا"، مشيدًا بالشراكة التاريخية بين مصر واليابان منذ عام 1954، ومؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تعد نموذجًا يحتذى به في التعاون التنموي، خاصة في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والطيران المدني.

المتحف المصري الكبير.. رمز للتعاون الثقافي

أكد الدكتور مدبولي أن المتحف المصري الكبير يُعد نموذجًا متميزًا للشراكة الثقافية بين الجانبين، ومصدر فخر للشعب المصري، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون في تشغيل المتحف وصيانة وترميم الآثار.

كما استعرض رئيس الوزراء عددًا من المشروعات المشتركة مع "الجايكا"، ومنها:

مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

دار الأوبرا المصرية

مستشفى الأطفال بجامعة القاهرة

برنامج “نُوَفِّي” لدعم وتمكين القطاع الخاص المصري

دعم التعليم ونقل الخبرات اليابانية

أشاد رئيس الوزراء بالدعم الياباني المتواصل لقطاع التعليم في مصر، مؤكدًا أن المدارس المصرية اليابانية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون البنّاء، معربًا عن حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية اليابانية في إدارة هذه المدارس وتطويرها.

آفاق جديدة للتعاون المشترك

من جانبه، أعرب الدكتور أكيهيكو تاناكا، رئيس "الجايكا"، عن سعادته بالمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين، ومؤكدًا أن الافتتاح يمثل فرصة لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني وتطوير المطارات، في ضوء الزيادة المتوقعة في حركة السياحة العالمية إلى مصر.

وأكد رئيس الوزراء حرص مصر على توسيع مجالات التعاون مع "الجايكا"، لا سيما في:

تطوير الجامعة المصرية اليابانية لتصبح مركزًا إقليميًا للبحث والتعليم

تعزيز التعاون الثلاثي مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتدريب الكوادر العربية والأفريقية

دعم جهود السلام والتنمية في القارة الأفريقية عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (EAPD)

التعاون في إطار رؤية مصر 2030

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون مع "الجايكا" يتسق مع رؤية مصر 2030، مشيدة بالاستجابة السريعة من الجانب الياباني للمقترحات المصرية، ودوره البارز في تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى، لها أثر مباشر في تحسين حياة المواطنين المصريين.

كما أعرب رئيس "الجايكا" عن ترحيبه بفكرة التعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع إمكانية التنسيق لتوفير برامج تدريبية مشتركة للدول العربية والأفريقية، في إطار التعاون الثلاثي بين مصر واليابان وشركائها في التنمية.