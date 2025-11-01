نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. تعرف على القنوات الناقلة بجودة HD في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدث تاريخي ينتظره العالم: افتتاح المتحف المصري الكبير على الهواء عبر قنوات مصرية وعربية

تترقب مصر والعالم أجمع مساء اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 حدثًا تاريخيًّا، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر مشروع متحفي في التاريخ، وسط حضور رسمي رفيع واهتمام إعلامي غير مسبوق. ويبحث كثيرون الآن عن القنوات التي ستنقل الحدث مباشرة وبجودة عالية، إضافة إلى رابط البث الإلكتروني.

المتحف المصري الكبير

قنوات التلفزيون التي ستذيع الحدث

أعلنت المصادر الصحفية أن الحفل سيُذاع عبر عدد من القنوات المصرية ذات الانتشار الواسع، للتأكد من وصول البث إلى كل بيت في مصر ودول الشرق الأوسط، ومن هذه القنوات:

القاهرة الإخبارية

إكسترا نيوز

القناة الأولى المصرية

قناة DMC

قناة الحياة

قناة الوثائقية



كما أن بعض المصادر تضيف أن القنوات ON وCBC وON لايف ستشارك في البث أو التغطية أيضًا.

رابط البث عبر الإنترنت ومنصات الرقمية

لضمان وصول الحدث إلى جمهور أوسع، أعلنت الجهات المختصة أن الحفل سَيُبث أيضًا عبر الإنترنت عن طريق:

منصة TikTok بشكل مباشر (TikTok LIVE)

الحسابات الرسمية للمتحف على المنصات الرقمية

الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي خصّص رابطًا للبث المباشر



بهذه الطريقة، كل من داخل مصر وخارجها سيتمكن من متابعة الحدث بجودة عالية عبر التلفزيون أو البث الرقمي.



الموعد والتوقيت

ينطلق الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن يَستمر لمدة ساعة ونصف تقريبًا، مُرفَقًا بعروض فنية وجولات داخل المتحف لكبار الضيوف.