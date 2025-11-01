نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العالم يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير.. بث مباشر وترددات القنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه للعالم.. تابع الحفل التاريخي على الهواء بجودة HD

تتجه أنظار العالم اليوم إلى القاهرة لمتابعة الحدث الأبرز في عام 2025، وهو الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أضخم متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة. ويأتي هذا الافتتاح بعد سنوات طويلة من التحضير، ليُعلن انطلاق عصر جديد في عرض التراث المصري، بحضور كبار الشخصيات المحلية والعالمية، ونقل مباشر على أبرز القنوات المصرية والعربية.

المتحف المصري

بث مباشر يواكب الحدث التاريخي

خصصت الدولة المصرية تغطية إعلامية موسعة للحدث، تشمل بثًّا مباشرًا بجودة عالية على مجموعة من القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، حتى يتمكن المشاهدون في جميع أنحاء العالم من متابعة لحظة الافتتاح لحظة بلحظة.

ويأتي هذا البث ضمن خطة تهدف إلى تقديم صورة متكاملة للعالم عن عظمة الحضارة المصرية القديمة وروعة المتحف الذي طال انتظاره.

القنوات الناقلة للحدث

أعلنت عدة قنوات مصرية وعربية نقلها للافتتاح مباشرة، من أبرزها:

القناة الأولى المصرية

DMC

إكسترا نيوز

القاهرة الإخبارية

الوثائقية

ON وCBC



كما أعلنت منصة TikTok شراكتها في بث الحدث عالميًا عبر خاصية “TikTok Live”، ليصل البث إلى جمهور الشباب في كل مكان.

ترددات القنوات لمتابعة البث بجودة HD

لضمان مشاهدة مثالية للحدث التاريخي، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية:

القناة الأولى المصرية على نايل سات: 11765 أفقي – معدل الترميز 27500

DMC HD على نايل سات: 11449 أفقي – معدل الترميز 27500

إكسترا نيوز على نايل سات: 12303 أفقي – معدل الترميز 27500

الوثائقية المصرية على نايل سات: 12379 أفقي – معدل الترميز 27500



موعد بدء البث المباشر

يبدأ البث المباشر لحفل الافتتاح في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن يستمر الحدث حتى التاسعة والنصف مساءً، متضمنًا عروضًا فنية واستعراضات ضوئية تعكس تطور المتحف منذ بداية فكرته وحتى لحظة الافتتاح الرسمي.

احتفاء عالمي ورسالة من مصر إلى العالم

يحمل افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة قوية مفادها أن مصر ما زالت حافظة لتراثها وحضارتها، وقادرة على تقديمه للعالم بأحدث الوسائل التكنولوجية. الحدث لا يقتصر على افتتاح مبنى جديد، بل يمثل احتفاءً بالهوية المصرية، وعودة قوية للسياحة الثقافية، ورسالة فخر إلى الأجيال الجديدة بأن التاريخ يمكن أن يُروى من جديد بأدوات العصر الحديث.