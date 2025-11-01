نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يستقبل نظيره اللبناني بمطار القاهرة الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم السبت، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور نواف سلام، رئيس وزراء لبنان، الذي وصل إلى العاصمة المصرية على رأس وفد رسمي رفيع المستوى في زيارة رسمية للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة.

وحضر مراسم الاستقبال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مراسم استقبال رسمية في مطار القاهرة

ولدى وصول رئيس الوزراء اللبناني، أُقيمت مراسم استقبال رسمية شملت عزف السلامين الوطنيين لمصر ولبنان، ثم قام الدكتور نواف سلام باستعراض حرس الشرف، في تأكيد على مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقدير مصر للدور اللبناني وأهمية التعاون بين الجانبين.

جلسة مباحثات ثنائية تعقد غدًا بالقاهرة

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي غدًا جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره اللبناني، لبحث:

تعزيز التعاون الاقتصادي

مناقشة الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك

دعم مجالات الاستثمار والبنية التحتية

مناقشة التعاون في الإسكان والطاقة والتعليم والصحة

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص البلدين على تنشيط العلاقات في مختلف المسارات خلال المرحلة المقبلة.

انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية في دورتها العاشرة

يعقب جلسة المباحثات انعقاد الدورة العاشرة من اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث سيتم:

مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية

استعراض برامج التعاون الاقتصادي والتجاري

توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة بين مصر ولبنان

وتشمل الاتفاقيات مجالات متعددة، من بينها: الإسكان، الاتصالات، النقل، البيئة، التعليم، التنمية الإدارية، والموارد المائية.