عاجل- رئيس الوزراء ونظيره اللبناني يعقدان جلسة مباحثات غدًا ويوقعان عددًا من مذكرات التفاهم

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس وزراء لبنان، غدًا الأحد، جلسة مباحثات ثنائية موسعة تتناول ملفات التعاون بين البلدين، ويعقبها انعقاد الدورة العاشرة من اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية خلال المرحلة المقبلة.

مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون جديدة

من المقرر أن تشهد اجتماعات اللجنة العليا توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين مصر ولبنان في مجموعة من المجالات الحيوية، منها:

الإسكان والبنية التحتية

التنمية الإدارية

التعليم والاتصالات

الموارد المائية

التعاون التجاري والاستثماري

مجالات اقتصادية وخدمية أخرى

ويهدف الجانبان إلى وضع خطة تنفيذية لتعزيز التعاون المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويواجه التحديات الاقتصادية الإقليمية.

استقبال رسمي لرئيس الوزراء اللبناني في مطار القاهرة الدولي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد استقبل ظهر اليوم الدكتور نواف سلام لدى وصوله مطار القاهرة الدولي على رأس وفد رسمي رفيع المستوى للمشاركة في أعمال اللجنة العليا.

وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلامين الوطنيين لمصر ولبنان، تلاهما استعراض حرس الشرف، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويعكس هذا الاستقبال الرسمي مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، واهتمام الحكومة المصرية بتوطيد الشراكة مع لبنان خلال الفترة المقبلة.