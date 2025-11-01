نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة أمنية محكمة لاستقبال شعوب العالم بافتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعدّت وزارة الداخلية خطة أمنية متكاملة لتأمين فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث العالمي الأبرز الذي تستضيفه مصر اليوم بمشاركة رؤساء وملوك وقادة دول، إضافة إلى وفود رسمية وشخصيات دولية بارزة.

وتسعى الأجهزة الأمنية إلى تقديم نموذج مشرف لقدرة الدولة المصرية على تأمين الفعاليات الكبرى بما يتفق مع المكانة الدولية للحدث.

انتشار أمني مكثف بمحيط المتحف ومحاور الجيزة

شهد محيط المتحف المصري الكبير منذ ساعات الصباح الأولى انتشارًا مكثفًا لقوات الشرطة، مع تعزيز نقاط التأمين على جميع الطرق والمحاور المؤدية إلى منطقة الأهرامات.

وتضم الخطة:

نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة

تمركزات أمنية على مداخل ومخارج الطرق

تعزيز الخدمات بالقرب من الفنادق المستقبِلة للوفود

دوريات راجلة ومتحركة على مدار الساعة

وتركّز إجراءات الأمن على تأمين خطوط سير الوفود الرسمية، وضمان انسيابية الحركة المرورية بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

تنسيق بين كل قطاعات وزارة الداخلية لتأمين الحدث العالمي

أكدت مصادر أمنية أن الخطة الحالية تُعد واحدة من أضخم خطط التأمين التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لضخامة حجم الحدث، وتعدد الوفود المشاركة، وتعقيد مسارات الحركة.

وتشارك في الخطة:

الإدارة العامة لمرور الجيزة لتنظيم الحركة

قوات الحماية المدنية للدفع بسيارات الإطفاء والمعدات

الأمن المركزي لتأمين المحيط الخارجي والتمركزات

شرطة السياحة والآثار لتأمين داخل المتحف ومرافقه

إدارات الاتصالات والطوارئ لمتابعة البلاغات لحظة بلحظة

وحدات المفرقعات لتمشيط كامل المنطقة قبل الافتتاح وبعده

كما تعمل غرفة عمليات مركزية على المتابعة اللحظية بين مختلف الأجهزة لضمان التدخل الفوري في أي موقف طارئ.

أجواء آمنة ومشهد حضاري يعكس صورة مصر أمام العالم

أوضحت وزارة الداخلية أن الهدف الأساسي من الخطة هو توفير مناخ آمن ومريح للوفود الدولية والزائرين والمشاركين في فعاليات الافتتاح، لتمكينهم من الاستمتاع بتجربة كاملة داخل المتحف والأسطول المعماري المحيط به.

وتؤكد الأجهزة الأمنية أن الاستعدادات الحالية تعكس حرص الدولة المصرية على تقديم صورة حضارية مشرقة أمام العالم، تتناسب مع حجم المتحف المصري الكبير باعتباره أكبر متحف على مستوى العالم مخصص لحضارة واحدة.