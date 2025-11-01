نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- التليفزيون المصري ينقل حفل افتتاح المتحف الكبير بـ3 لغات والإذاعة بـ23 لغة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينقل التليفزيون المصري، اليوم السبت، فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير عبر يوم مفتوح على جميع قنواته، في تغطية إعلامية غير مسبوقة تواكب الحدث الثقافي الأهم في تاريخ مصر الحديث.

وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع حجم الحدث العالمي الذي يشهده المتحف الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة، وسط حضور دولي رفيع المستوى يضم ملوكًا ورؤساء وقادة من مختلف دول العالم.

بث باللغات الإنجليزية والفرنسية على نايل تي في إنترناشونال

قررت الهيئة الوطنية للإعلام أن يتم بث فعاليات الاحتفال بلغتين إضافيتين، هما الإنجليزية والفرنسية، عبر قناة نايل تي في إنترناشونال، لضمان وصول الحدث إلى أكبر شريحة من المشاهدين حول العالم.

وتشارك في البث المشترك عدة قنوات تابعة للهيئة، تشمل:

القناة الثانية

قناة النيل سينما

قناة النيل دراما

وتأتي هذه التغطية الموسعة في إطار الدور الإعلامي المصري في تقديم صورة حضارية محترفة تعكس عظمة الحدث التاريخي.

23 لغة عبر شبكة الإذاعات الموجهة

من جانبها، تبث شبكة الإذاعات الموجهة تغطية الافتتاح بـ 23 لغة مختلفة، وهي اللغات التي تقدم بها الإذاعة المصرية برامجها الدولية.

وتعد هذه الخطوة الأكبر في تاريخ التغطيات الإذاعية لحدث ثقافي مصري، بما يعكس رغبة الدولة في إيصال رسالة المتحف الكبير إلى الجمهور العالمي بلغاتهم الأم.

وكشفت الهيئة أن الإذاعات الموجهة بثت خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة من التنويهات والمواد التعريفية حول المتحف واستعدادات افتتاحه.

لقاءات مع كبار علماء المصريات في العالم

وفي إطار التغطية الخاصة، أجرى مراسلو قناة النيل الثقافية – التي تبدأ بثًا مشتركًا مع قناة نايل لايف بدءًا من الثالثة عصرًا – لقاءات مع نخبة من أبرز علماء المصريات حول العالم.

ومن بين الضيوف المشاركين في تغطية اليوم: فريدريكه زايفريد، عالمة المصريات ومديرة المتحف المصري في برلين؛ وعدد من الخبراء الدوليين الذين شاركوا في تحليل وتوثيق أهمية افتتاح المتحف وتأثيره على خريطة السياحة والثقافة عالميًا.

المسلماني: اليوم إنجاز عالمي للحضارة الإنسانية

قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل «يومًا عظيمًا من أيام التاريخ المصري»، مضيفًا: «نحن نعيد تقديم موجز تاريخ حضارتنا في مبنى أسطوري واحد. افتتاح اليوم ليس إنجازًا مصريًا فقط، بل هو إنجاز عالمي للحضارة الإنسانية والإبداع البشري. إنه ليس المتحف الكبير بمصر، بل المتحف الكبير بالعالم كله.»

ويؤكد المسلماني أن الإعلام المصري يعمل اليوم على إيصال الصورة الكاملة لإبداع المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، عبر بث متواصل يعكس حجم الحدث وقيمته.