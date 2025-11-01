نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيدة انتصار السيسي تنشر فيديو للمتحف المصري الكبير وترحب بضيوف مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحّبت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بضيوف مصر من القادة وكبار الشخصيات الدولية المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة اعتزاز مصر باستقبالهم في هذا الحدث الذي يمثل علامة مضيئة في سجل الحضارة الإنسانية.

وجاء ذلك في منشور رسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تزامنًا مع انطلاق فعاليات الافتتاح العالمي الذي يترقبه الملايين حول العالم.

رسالة ترحيب تحمل معاني الجمال والسلام والهوية

قالت السيدة انتصار السيسي في رسالتها:

«يسعدني أن أرحب بضيوف مصر الكرام، وأشاركهم هذه اللحظة التي تجسد معنى الجمال في الإبداع، ومعنى القوة في السلام، ومعنى الهوية في حضارة لا تنطفئ أنوارها».

وتعكس كلماتها روح الاحتفال بالمتحف المصري الكبير باعتباره صرحًا عالميًا يدمج الماضي بالحاضر، ويُبرز دور مصر الثقافي والتاريخي، ويؤكد مكانتها كأرض تتجدد فيها الحضارات.

فيديو يعكس روعة المتحف ومقتنياته

ونشرت قرينة الرئيس فيديو خاصًا يُظهر ملامح المتحف ومقتنياته، بما في ذلك:

الواجهة المعمارية المبهرة

المسلة المعلقة

البهو الكبير وتمثال رمسيس الثاني

مشاهد من قاعات العرض والمقتنيات الفرعونية

تفاصيل تعكس روعة التصميم الهندسي والتقنيات الحديثة

وأرفقت السيدة انتصار السيسي الفيديو برسالة تقدير لمن شاركوا في تأسيس المتحف.

إشادة بجهود المصريين في بناء الصرح الأكبر للحضارة

وأضافت قرينة الرئيس في رسالتها:

«كل الشكر والتقدير لكل الأيادي المخلصة التي ساهمت في بناء هذا الصرح العظيم، ليظل المتحف المصري الكبير شاهدًا على أن مصر حضارة تبني مستقبل».

وتُبرز هذه الكلمات حجم الجهود التي بذلها آلاف العاملين والمهندسين والخبراء في هذا المشروع الذي استغرق سنوات طويلة ليظهر للعالم بأفضل صورة.

مصر تحتفل وتمد يدها للعالم

رسالة السيدة انتصار السيسي جاءت كلمسة إنسانية ورسمية تعكس الترحيب المصري الأصيل، وتؤكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مناسبة محلية فقط، بل حدث عالمي يحمل رسالة حضارية وإنسانية من مصر إلى شعوب العالم.