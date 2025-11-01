نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث فريد واستثنائي يهديه المصريون للعالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا تاريخيًا غير مسبوق، واصفًا إياه بأنه "فريد واستثنائي من نوعه"، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر كمواطن مصري قبل أن يكون مسؤولًا بالحكومة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد قبل انطلاق الحفل الرسمي، أن هذا المشروع كان حلمًا يراود المصريين منذ سنوات طويلة، قائلًا: "هذا الحلم كان يدور في خيالنا، وكنا نحلم بتحقيق هذا المشروع حتى نصل إلى هذا اليوم العظيم.. هذا الصرح العالمي هدية من مصر لكل العالم، من دولة يعود تاريخها لأكثر من 7 آلاف عام".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم السبت افتتاح المتحف المصري الكبير، في احتفال عالمي يحضره (79) وفدًا رسميًا، من بينهم (39) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في تأكيد على الاهتمام الدولي الضخم بالحضارة المصرية والدور الثقافي الذي تقدمه مصر للعالم. وأكد المتحدث الرسمي أن هذا الحضور الدولي غير المسبوق يعكس مكانة مصر باعتبارها جسرًا حضاريًا يجمع بين الماضي العريق والإبداع المعاصر، ويرسخ قيم السلام والمحبة بين الشعوب.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم آلاف القطع الأثرية النادرة، في مشروع يُمثل نقلة ثقافية وسياحية غير مسبوقة، ورسالة جديدة عن قوة مصر الناعمة وريادتها التاريخية.