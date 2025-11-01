نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | مدبولي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث فريد واستثنائي في تاريخ مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تشهد اليوم حدثًا فريدًا واستثنائيًا يتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق يعد «هدية من مصر لكل العالم»، من دولة يمتد تاريخها إلى أكثر من 7 آلاف عام.

وأضاف مدبولي أن افتتاح هذا الصرح العالمي يجسد رؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر، موجها تحية لكل من ساهم في تنفيذ المتحف المصري الكبير من مهندسين، وفنيين، وعمال، ومؤسسات وطنية.

وخص رئيس الوزراء بالتحية رجال القطاع الخاص المصري الذين كان لهم دور بارز في إخراج حفل الافتتاح بهذا الشكل العالمي المبهر، مؤكدًا أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص نموذج يُحتذى به في المشروعات الكبرى.

ويُعد الافتتاح حدثًا تاريخيًا يحظى بمتابعة عالمية واسعة، ويشارك فيه عشرات الوفود الرسمية برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول، في احتفاء غير مسبوق بالحضارة المصرية.