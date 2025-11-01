نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه بإنهاء المتحف المصري الكبير على أكمل وجه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمثل مزيجًا فريدًا من جميع الحضارات التي مرت على تاريخ البشرية، معربًا عن فخره واعتزازه بمشاركته في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا الحدث بأنه "هدية مصر للعالم كله".

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي قبل افتتاح المتحف المصري الكبير: "بدأت فكرة المتحف منذ نحو 30 عامًا، واتخذت الدولة خطوات تمهيدية تشمل دراسات فنية ومسابقات معمارية لاختيار التصميم الأنسب، ثم انطلقت أعمال التنفيذ.

توقف المشروع لفترة خلال أحداث عام 2011، إلى أن وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنهاء المشروع على أكمل وجه وبأفضل صورة ممكنة".

وأشار مدبولي إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، موضحًا أن مراسم الافتتاح ستشهد حضور 79 وفدًا رسميًا من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 39 وفدًا يرأسها ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، مما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني الذي تضطلع به مصر.

وأوضحت المصادر الرسمية أن هذا التمثيل الدولي غير المسبوق يبرز مدى الاهتمام العالمي بمشروع المتحف، الذي يُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر، ليؤكد مكانة مصر كجسر حضاري يربط بين شعوب العالم المحبة للثقافة والسلام.