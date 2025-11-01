نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الصومال يصل القاهرة للمشاركة في احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت، للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مساء الليلة، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الرئاسي في الصومال أن الرئيس حسن شيخ محمود لاقى ترحيبًا حارًا لدى وصوله إلى مصر، وسيحضر حفل افتتاح المتحف القومي للثقافة والتاريخ، الذي يُعد أحد أبرز الأحداث الثقافية والتاريخية في مصر والعالم.

وأوضح المكتب أن الرئيس الصومالي يعد من بين قادة الدول المدعوين لحضور الحدث، والذي يعكس تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر والصومال، وحرصًا على تعزيز أواصر التعاون بين الشعبين.

وكان في استقبال الرئيس الصومالي بمطار القاهرة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية بحفاوة، تعبيرًا عن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.