نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- هشام طلعت مصطفى: المتحف المصري الكبير نقطة تحول في السياحة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم روافد الاقتصاد المصري، لما له من تأثير مباشر على تدفق النقد الأجنبي والحفاظ على توازن العملة الصعبة.

وأضاف أن ما تشهده مصر حاليًا يعكس رؤية حضارية واقتصادية متكاملة، حيث يمثل المتحف الكبير نقطة تحول كبرى في مجال السياحة والثقافة.

تأثير افتتاح المتحف على الأسواق الفندقية

وأشار طلعت مصطفى إلى أن مدن مثل أسوان والقاهرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الغرف الفندقية، بما يعكس الطلب المتزايد على السياحة الداخلية والخارجية.

وأضاف أن الشكل الحضاري الجديد لمصر منح دفعة قوية لقطاع السياحة، وخلق علامة فارقة في جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، مع توقع استمرار هذا الزخم خلال الأشهر القادمة.

تنشيط الحركة السياحية حول المتحف

وأوضح أن المتحف المصري الكبير سيسهم في زيادة معدلات الإشغال الفندقي، ويعزز من نشاط الحركة السياحية في المنطقة المحيطة، التي شهدت تطويرًا شاملًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بما في ذلك قصر المينا هاوس الذي يخضع لعملية تحديث وترميم شاملة.

وأضاف أن هذا التطوير يسهم في تحسين تجربة السائحين وجذب المزيد من الزوار المحليين والدوليين.

أثر المؤتمرات الدولية على السياحة

وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن مؤتمر السلام الذي انعقد في شرم الشيخ كان له أثر مباشر على ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي، حيث ارتفعت أسعار الغرف أربع مرات، متوقعًا أن يستمر هذا التأثير الإيجابي خلال العام المقبل، خاصة مع تدفق الزوار والسائحين لمصر بعد افتتاح المتحف الكبير.