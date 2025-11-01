نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- هشام طلعت مصطفى: افتتاح المتحف المصري الكبير سيحدث تحولًا جذريًا في السياحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المتحف المصري الكبير يمثل علامة فارقة في تاريخ السياحة المصرية، مشيرًا إلى أن الأرقام الحالية لم تشهدها مصر من قبل في قطاع السياحة والثقافة.

تأثير المتحف على القطاع السياحي

وأضاف طلعت مصطفى خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، أن المشروع سيحدث تغيرًا جذريًا في القطاع السياحي في مصر، مع توقع زيادة كبيرة في أعداد الزوار المحليين والأجانب، وتحفيز النشاط الاقتصادي والفندقي في المناطق المحيطة بالمتحف.

دفعة جديدة للسياحة المصرية

وأشار إلى أن افتتاح المتحف الكبير يأتي في وقت حساس لتعزيز السياحة الثقافية في مصر، مؤكدًا أن المشروع يمثل استثمارًا حضاريًا واقتصاديًا مهمًا للبلاد، ويعكس قدرة مصر على دمج تراثها التاريخي العريق مع رؤية مستقبلية مبتكرة لجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.