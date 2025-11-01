نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- محمد منصور: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي يدعم السياحة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السير محمد منصور أن افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت يمثل حدثًا تاريخيًا استثنائيًا يضع مصر على خارطة السياحة العالمية، ويعزز مكانتها كمركز حضاري وثقافي عالمي.

تعزيز السياحة والثقافة المصرية

وأضاف محمد منصور خلال تصريحات صحفية أن المتحف المصري الكبير لن يكون مجرد صرح أثري، بل سيمثل محركًا اقتصاديًا وسياحيًا مهمًا، يساهم في جذب آلاف الزوار سنويًا من مختلف أنحاء العالم، ويحفز الاستثمار في قطاع السياحة والفنادق.

نقطة تحول للقطاع السياحي المصري

وأشار إلى أن هذا الافتتاح التاريخي سيسهم في رفع معدلات الإشغال الفندقي وتنشيط النشاط السياحي في القاهرة والمناطق المحيطة بالأهرامات، مؤكدًا أن المشروع يعكس رؤية مصر الحضارية والثقافية ويقدم نموذجًا عالميًا للتكامل بين التراث القديم والإبداع الحديث.