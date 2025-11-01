نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- محمد الإتربي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية للعالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الإتربي أن افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت يمثل رسالة حضارية للعالم، ويبرز عراقة مصر وتاريخها العريق في الحضارة الإنسانية.

المتحف المصري الكبير رمز للتراث المصري

وأوضح الإتربي أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل رمز حضاري عالمي يعكس قدرة مصر على دمج التراث القديم مع الابتكار الحديث، ويتيح للزوار من جميع أنحاء العالم تجربة فريدة تبرز جمال الحضارة المصرية.

دور المتحف في تعزيز الثقافة والسياحة

وأشار محمد الإتربي إلى أن الافتتاح التاريخي سيعمل على تعزيز السياحة الثقافية في مصر، وجذب المزيد من الزوار الدوليين، ما يسهم في دعم الاقتصاد المصري ورفع معدلات الإشغال الفندقي في القاهرة والمناطق السياحية المحيطة بالمتحف.