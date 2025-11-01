نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التليفزيون المصري ينقل حفل المتحف الكبير بثلاث لغات والإذاعة المصرية بـ23 لغة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينقل التليفزيون المصري، اليوم، على الهواء، فعّاليات افتتاح المتحف الكبير، عبر تخصيص يوم مفتوح علي جميع قنواته.

وقد قررت الهيئة الوطنية للإعلام، بث تغطية الاحتفال باللغتين الإنجليزية والفرنسية، على قناة نايل تي في إنترناشونال، والتي تنضم إليها القنوات: الثانية، والنيل سينما، والنيل دراما.

وتبث شبكة الإذاعات الموجهة تغطياتها بـ23 لغة، وهي اللغات التي تبث بها الإذاعة المصرية برامجها الموجهة.

وكانت الإذاعات الموجهة قد بثت تنويهات ومعلومات، بشأن الاستعداد لافتتاح المتحف الكبير، على مدي الأسبوعين الماضيين.

وفي إطار التغطية، التقى مراسلو قناة النيل الثقافية، التي تبدأ البث المشترك مع قناة نايل لايف الثالثة عصر اليوم، بعدد من نخبة علماء المصريات بالعالم، من بينهم عالمة المصريات الألمانية فريدريكه زايفريد مديرة المتحف المصري في برلين.

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: “إننا إزاء يوم عظيم من أيام تاريخنا المجيد؛ حيث نعيد تقديم موجز تاريخ حضارتنا في مبني أسطوري واحد، ولا يعد افتتاح اليوم إنجازًا مصريًا فحسب، بل هو إنجاز عالمي، يخص الحضارة الإنسانية كلها، والإبداع البشري بأكمله، إنه ليس فقط المتحف الكبير بمصر، بل المتحف الكبير بالعالم”.