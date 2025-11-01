أخبار مصرية

انتصار السيسي تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير بفيديو

أحمد جودة - القاهرة - رحبت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بضيوف مصر الكرام، الذين حضروا للمشاركة فى افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وقالت السيدة انتصار السيسى- عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"يسعدني أن أرحب بضيوف مصر الكرام، وأشاركهم هذه اللحظة التي تجسّد معنى الجمال في الإبداع، ومعنى القوة في السلام، ومعنى الهوية في حضارة لا تنطفئ أنوارها".

وأضافت السيدة انتصار السيسى- حيث نشرت فيديو يبرز المتحف ومقتنياته-"كل الشكر والتقدير لكل الأيادي المخلصة التي ساهمت في بناء هذا الصرح العظيم، ليظل المتحف المصري الكبير شاهدًا على أن مصر حضارة تبني مستقبل".

