نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروتوكول تعاون بين كلية طب قصر العيني وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، تحت رعايه رئيس الجامعه، الاستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بروتوكول تعاون مشترك مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، بهدف دعم التعاون العلمي والعملي بين الجانبين في مجالات التدريب الطبي وتبادل الخبرات وتنمية مهارات الأطباء في التخصصات الدقيقة.

وقع البروتوكول كلٌ من الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، واللواء الطبيب محمد سعد حجازي، مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة. بحضور الأستاذ الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعه القاهره، ونخبه من القيادات من إداره الخدمات الطبيه بالقوات المسلحه٠

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز أطر التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتعليم الطبي المستمر، من خلال تبادل الخبرات الأكاديمية والإكلينيكية بين المؤسستين، وتقديم المشوره الفنيه والتطبيقيه، وإتاحة فرص تدريب للأطباء داخل المستشفيات الجامعية والعسكرية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتوحيد معايير التدريب على أحدث النظم العالمية.

وأكد الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار رؤية جامعة القاهرة وقصر العيني لتعزيز الشراكة الوطنية مع المؤسسات الطبية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعد نموذجًا لتكامل الجهود بين القطاعين الأكاديمي والعسكري في تطوير التعليم الطبي والخدمة الصحية، بما ينعكس مباشرة على جودة الرعاية المقدمة للمريض المصري.

ومن جانبه، أعرب اللواء الطبيب محمد سعد حجازي عن تقديره لتاريخ كلية طب قصر العيني ودورها الرائد في تخريج أجيال من الأطباء المتميزين، مؤكدًا حرص إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة على توسيع مجالات التعاون العلمي والبحثي والتدريبي مع المؤسسات الجامعية العريقة، بما يعزز الاعتماد على الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات في المجالات الطبية المتقدمة.

قد جاءت بنود التعاون لتشمل دمج وتوزيع الأطباء المقيدين بمستشفيات جامعة القاهرة – قصر العيني خلال فترة تجنيدهم بالمجمعات الطبية والمستشفيات العسكرية التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، بما يتيح لهم فرص تدريبية عملية متقدمة تسهم في تنمية مهاراتهم الإكلينيكية وتعزيز كفاءتهم المهنية، إلى جانب تدريب أطباء إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة داخل مستشفيات جامعة القاهرة – قصر العيني في التخصصات الدقيقة، بما يضمن تبادل الخبرات وتكامل الجهود الطبية في مجالات التدريب والتعليم والبحث العلمي والخدمة الصحية.