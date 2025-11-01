نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فاروق حسني يلقي كلمة الافتتاح في احتفالية المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، بإلقاء كلمة الافتتاح خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوفود الرسمية العربية والدولية، بينهم ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.

وأكد فاروق حسني في كلمته على أهمية المتحف المصري الكبير كصرح حضاري عالمي يمثل تاريخ مصر الفرعونية العريق ويجمع بين التراث الثقافي القديم والتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الضخم يعكس رؤية مصر في الحفاظ على حضارتها وتقديمها للعالم بأبهى صورة.

ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمتد عبر 7 آلاف عام من التاريخ المصري، بما فيها نحو 20 ألف قطعة تُعرض لأول مرة للجمهور، إلى جانب تصميم معماري فريد على شكل مثلث يواجه هرمي خوفو ومنقرع، وواجهة من الحجر الجيري الشفاف والألباستر المصري، ويتوسطه تمثال ضخم للفرعون رمسيس الثاني يبلغ ارتفاعه 12 مترًا ووزنه 83 طنًا.

ويشارك في الاحتفال فرق موسيقية ومطربون وراقصون مصريون، بالإضافة إلى موسيقيين عالميين تحت قيادة مايسترو مصري، في مشهد فني يجسد التنوع والانسجام بين الفن المصري الأصيل والفنون العالمية، ليعكس مكانة مصر كمركز حضاري وثقافي عالمي.

وتأتي كلمة فاروق حسني ضمن فعاليات الاحتفال التي تهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية في مصر وتنشيط الحركة السياحية، حيث يُتوقع أن يجذب المتحف المصري الكبير ملايين الزوار سنويًا، ويؤثر بشكل مباشر على معدلات الإشغال الفندقي وتدفقات النقد الأجنبي.