نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار العالم إلى منطقة الجيزة لمتابعة الحفل الأسطوري الذي يوثق ميلادًا جديدًا للحضارة المصرية، ويعيد للعالم بريق التاريخ الفرعوني في أبهى صوره، لذا نقدم بث مباشر الآن للحدث التاريخي الذي ينتظره الملايين حول العالم.

استعدادات مبهرة داخل وخارج المتحف المصري الكبير

ومنذ ساعات الصباح الأولى تشهد منطقة المتحف المصري الكبير استعدادات مكثفة، مع إجراء البروفات النهائية للعروض الفنية باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة ثلاثية الأبعاد والطائرات المسيرة «الدرونز»، في مشهد بصري مهيب يتوقع أن يخطف أنفاس الحاضرين ويجعل العالم بأسره ينظر نحو إلي مصر نظرة بإعجاب بعظمة حضارة الأجداد وحفاظ المصري المعاصر عليها.

رابط البث المباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أتاحت إدارة المتحف بث مباشر للاحتفالية عبر المنصة الرسمية للمتحف المصري الكبير، إلى جانب البث على حساب المتحف على منصة TikTok، بالإضافة إلى نقل الحدث عبر القنوات المصرية والعربية ليتسنى لملايين المشاهدين متابعة الحدث لحظة بلحظة من أي مكان في العالم.

كما أهدت الشركة المتحدة المسئولة عن حفل افتتاح المتحف المصري إعلاميا ترددات القنوات الناقلة للحفل لجميع القنوات المصرية والعربية والعالمية لنقل الحدث للعالم أجمع.