نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السير مجدي يعقوب بين ضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر منذ قليل العالم المصري الكبير السير مجدي يعقوب في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بالقاهرة، وألقى كلمة مؤثرة أعرب فيها عن فخره واعتزازه بانتمائه لمصر، مؤكدًا أن هذا الصرح الثقافي العملاق يمثل تجسيدًا لعظمة المصريين وقدرتهم على صنع المعجزات.

المتحف المصري الكبير.. أعظم صرح حضاري في القرن الـ21

يشهد المتحف المصري الكبير اليوم حالة من النشاط المكثف، حيث يعمل الأثريون والمرممون والمهندسون بروح الفريق الواحد استعدادًا للحظة التاريخية التي تُعلن افتتاح أكبر صرح ثقافي في العالم مخصص لحضارة واحدة. ويشارك في الاحتفالية 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، ما يعكس المكانة العالمية لمصر واهتمام المجتمع الدولي بحضارتها العريقة.

مساحة وتصميم المتحف المصري الكبير

يقع المتحف المصري الكبير على مساحة 490 ألف متر مربع، ليكون الأكبر عالميًا المخصص لحضارة واحدة، ويضم الدرج العظيم الذي تصطف على جانبيه تماثيل ملوك مصر العظام في مشهد مهيب يجسد عبقرية المعمار المصري القديم والحديث معًا.

ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل 7،000 عام من التاريخ المصري، منها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد، بالإضافة إلى آلاف القطع النادرة التي تروي قصة مصر عبر العصور القديمة والوسيطة والحديثة، ليصبح المتحف متحفًا عالميًا للتاريخ الإنساني بأسره.

فعاليات احتفالية استثنائية

تشمل الاحتفالية عروضًا فنية وموسيقية يحضرها كبار الفنانين والموسيقيين العالميين تحت قيادة مايسترو مصري، إضافة إلى مشاركة فرق كورال وراقصين ومطربين مصريين، في مشهد يجسد التنوع والانسجام بين الفن المصري الأصيل والفنون العالمية، ويعكس مكانة مصر كمركز حضاري وثقافي عالمي.

يأتي حفل افتتاح المتحف المصري الكبير تزامنًا مع الجهود المبذولة لتعزيز السياحة الثقافية في مصر، وتنشيط الحركة السياحية محليًا ودوليًا، حيث يُتوقع أن يصبح المتحف نقطة جذب رئيسية لملايين الزوار سنويًا، ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والسياحة والفن والثقافة المصرية.