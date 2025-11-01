نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صورة تذكارية خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بالقاهرة، بحضور قرينته السيدة انتصار السيسي وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال.

حضور دولي متميز في افتتاح المتحف

يشهد المتحف المصري الكبير اليوم السبت فعاليات الاحتفال الرسمي بالافتتاح، بمشاركة 79 وفدًا رسميًا من الدول الشقيقة والصديقة، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في مشهد يعكس المكانة الحضارية العالمية لمصر واهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة.

لحظة تاريخية مع القيادة المصرية

تأتي الصورة التذكارية للرئيس السيسي كرمز للحدث التاريخي، الذي يمثل لحظة فخر لكل المصريين، ويعكس الدور الريادي لمصر في الحفاظ على التراث الإنساني وتقديمه للأجيال القادمة. ويأتي الحفل تتويجًا لجهود طويلة امتدت لعقود لإنشاء أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، يجمع بين التاريخ العريق والحداثة المعمارية والفنية.

المتحف المصري الكبير.. صرح حضاري عالمي

يشغل المتحف المصري الكبير مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل 7 آلاف عام من تاريخ مصر، منها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد، بالإضافة إلى الدرج العظيم، المسلة المعلقة، مراكب الشمس، وقاعات العرض الدائمة التي تمثل عبقرية المعمار المصري القديم والحديث معًا.