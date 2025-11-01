نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي وحرمه يستقبلان الوفود المشاركة في احتفالية المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقرينته السيدة انتصار السيسي، منذ قليل، الوفود الرسمية المشاركة في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بالقاهرة، وذلك قبل بدء فعاليات الحفل الرسمي الذي يُعد أكبر حدث ثقافي وحضاري في مصر لعام 2025.

حضور عالمي بارز

ويشارك في الاحتفالية 79 وفدًا رسميًا من الدول الشقيقة والصديقة، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في دلالة على المكانة الدولية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني وعرض الحضارة المصرية للعالم.

المتحف المصري الكبير.. إنجاز حضاري استثنائي

يعتبر المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تعكس 7 آلاف عام من التاريخ المصري، بما في ذلك المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، والدرج العظيم، المسلة المعلقة، مراكب الشمس، وقاعات العرض الدائمة.

كما يمتد المبنى على مساحة 500 ألف متر مربع، مع 167 ألف متر مربع مبنية للمتاحف والصالات، إضافة إلى الحدائق والساحات والمرافق الخدمية.

لحظة تاريخية ووحدة وطنية

يشكل استقبال الرئيس السيسي وحرمه للوفود الرسمية لحظة تاريخية ومؤثرة، تؤكد مكانة مصر الحضارية العالمية، وتجسد رؤية الدولة في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل. ويعد هذا الحدث فرصة لتعزيز العلاقات الدولية من خلال الثقافة والحضارة.