نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد العناني: عملي بمشروع المتحف المصري الكبير ألهمني ورسم رؤيتي في حملتي لليونيسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور خالد العناني، مدير عام منظمة اليونسكو، خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أن الأحلام الكبيرة لا تتحقق بين ليلة وضحاها، بل تتطلب رؤية واضحة، وتسخير الموارد، وسنوات من الجهد والإصرار، مضيفًا أن هذه الدروس اكتسبها خلال ست سنوات من عمله على مشروع المتحف المصري الكبير.

المتحف المصري الكبير: رسالة حضارية للعالم

وأشار العناني إلى أن العمل على هذا الصرح الحضاري أتاح له رؤية واضحة في حملته الانتخابية لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مؤكدًا أن افتتاح المتحف اليوم يمثل دعوة مفتوحة للأطفال والمجتمعات والباحثين والزوار من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف التاريخ المصري العريق والتفاعل مع حضارة تمتد لآلاف السنين.

وأضاف أن المتحف يعكس روح الإنسانية القائمة على السلام والحوار والعدالة والتناغم، مؤكدًا أن مصر تقدم اليوم رسالة حضارية متجددة تُظهر أن التقدم والازدهار يتحقق عبر المعرفة والتاريخ والانفتاح على الآخر.

جهود جماعية وإنجاز عالمي

وشدد العناني على أن افتتاح المتحف المصري الكبير يأتي نتيجة جهد جماعي متواصل وتنسيق كبير بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا عالميًا في الحفاظ على التراث الإنساني وعرضه للأجيال القادمة، بما يبرز المكانة الثقافية والحضارية لمصر على المستوى الدولي.

يأتي هذا الافتتاح في إطار الاحتفال بـ أعظم صرح حضاري مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمتد عبر 7 آلاف عام من التاريخ المصري، بما في ذلك المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، والدرج العظيم، والمراكب الشمسية، والقاعات الدائمة التي تحاكي تاريخ مصر عبر العصور.

دعوة عالمية لزيارة مصر

ختم الدكتور خالد العناني كلمته بالدعوة إلى العالم كله لزيارة المتحف المصري الكبير والاستمتاع بروعة الحضارة المصرية العريقة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل علامة فارقة في الثقافة والسياحة العالمية، ويعزز صورة مصر كـ مركز حضاري وثقافي عالمي.