من قلب التاريخ.. عرض فرعوني مبهر أمام أهرامات الجيزة في افتتاح المتحف المصري الكبير

أحمد جودة - القاهرة - بدأت فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بعرض فرعوني مبهر أمام أهرامات الجيزة، في مشهد يجمع بين عبقرية الحضارة المصرية القديمة وروعة الفن المعاصر، وسط حضور عالمي من قادة العالم ورموزه.

وصول الرئيس السيسي لافتتاح المتحف

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل إلى المتحف المصري الكبير لبدء الاحتفالية رسميًا، حيث استقبل الرئيس عددًا من الشخصيات العامة وضيوف مصر من رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة، في مشهد يعكس مكانة مصر الحضارية والثقافية العالمية.

وعبر الرئيس السيسي عن ترحيبه الحار بضيوف مصر قائلًا:

"نرحب بضيوف مصر من قادة العالم ورموزه الكبار من أرض مصر الطيبة، مهد الحضارة الإنسانية، لنشهد معًا افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر."

المتحف المصري الكبير.. معلم عالمي جديد

وأضاف الرئيس السيسي أن المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلمًا جديدًا يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، ويعكس فخر كل من يؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب، متمنيًا للزوار الاستمتاع بتجربة فريدة تجمع بين الماضي العريق والحاضر المزدهر.

يُذكر أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا عالميًا استثنائيًا، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل 7 آلاف عام من التاريخ المصري، بما في ذلك المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، ويمثل المتحف نقطة تحول في السياحة والثقافة بمصر، ويعزز مكانتها كـ مركز حضاري عالمي.