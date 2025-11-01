نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الوفود المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية خلال فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور قرينته السيدة انتصار السيسي وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال البارزين، وسط أجواء احتفالية مهيبة تعكس عراقة الحضارة المصرية وروح الوحدة الوطنية.

حضور عالمي واسع

وشهد حفل الافتتاح مشاركة 79 وفدًا رسميًا من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، من بينها 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في دلالة واضحة على المكانة الحضارية الفريدة لمصر على المستوى الدولي.

المتحف المصري الكبير: صرح حضاري عالمي

يقع المتحف المصري الكبير على مساحة 490 ألف متر مربع، ليكون الأكبر عالميًا المخصص لحضارة واحدة، ويضم الدرج العظيم وتماثيل ملوك مصر العظام، إضافةً إلى المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة، بما فيها أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية، ليصبح بذلك رمزًا عالميًا للحضارة المصرية والتاريخ الإنساني.