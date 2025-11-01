نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنانون الشباب يتألقون في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الفنانون الشباب يتألقون في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي



بالزي الفرعوني.. أحمد مالك ونجوم الفن يتألقون في فعاليات المتحف المصري الكبير

ويستعد الفنانون لتقديم عروضهم في حفل افتتاح المتحف، الذي يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من رؤساء الدول، ضمن حدث استثنائي يعد الأكبر في تاريخ المتاحف المصرية والعالمية.

حيث شهدت اللقطات الأولى من حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ظهور مجموعة من الفنانين الشباب، من بينهم أحمد مالك، أحمد غزي، هدى المفتي، وسلمى أبو ضيف، وهم يرتدون أزياء وإكسسوارات مستوحاة من الطابع الفرعوني، وسط أجواء مبهرة في أرجاء المتحف ومنطقة الأهرامات

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في حدث استثنائي يُعد من أهم المناسبات الثقافية في تاريخ مصر الحديث، ويمثل رسالة حضارية إلى العالم أجمع.

ويشارك في الحفل 79 وفدًا رسميًا، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في تأكيد على تقدير المجتمع الدولي للحضارة المصرية العريقة ولدور مصر الرائد في حفظ التراث الإنساني.

ويُعتبر المتحف المصري الكبير الأكبر من نوعه في العالم المخصص لحضارة واحدة، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.

ويمتد المتحف على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم، ليُصنف كأحد أضخم وأهم المشاريع الثقافية على مستوى العالم.



وشهد حفل الافتتاح عروضًا فنية مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، حيث قدم الفنانون الشباب عروضًا مستلهمة من التاريخ الفرعوني، وسط أجواء ضوئية ساحرة أبرزت العمارة الفريدة للمتحف الكبير ومنطقة الأهرامات المحيطة به. وقد لفتت هذه الفقرات الانتباه إلى التفاصيل الدقيقة للملابس والإكسسوارات الفرعونية، ما أضفى جواً تعليمياً وترفيهياً يربط الزوار بتاريخ مصر العريق بطريقة مبتكرة.

ويعد هذا الحدث التاريخي مناسبة لتعريف العالم بأهمية المتحف المصري الكبير كمركز ثقافي عالمي يجمع بين الحفاظ على التراث القديم واستخدام أحدث أساليب العرض والتكنولوجيا الحديثة. كما يعكس حضور كبار قادة العالم والوفود الرسمية مدى الاهتمام الدولي بالحضارة المصرية، ويعزز مكانة مصر على الخريطة الثقافية والسياحية العالمية.

