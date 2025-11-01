نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر افتتاح المتحف المصري الكبير.. متابعة أهم حدث في تاريخ مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار الآن إلى المتحف المصري الكبير في القاهرة، لمتابعة البث المباشر لافتتاحه، وهو الحدث الأبرز في التاريخ الحديث لمصر والعالم، حيث يُعتبر هذا الصرح الحضاري الأكبر مخصصًا لحضارة واحدة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر.

ويُعَد هذا الحدث تتويجًا لسنوات طويلة من العمل الدؤوب، تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تابع مراحل المشروع منذ بدايته، ليخرج اليوم في أبهى صورة تعكس عراقة التاريخ المصري وروح المستقبل.

حضور عالمي وصفوة الثقافة

ويشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في دلالة واضحة على المكانة الدولية لمصر ودورها في صون التراث الإنساني.

كما يشهد الحفل حضور شخصيات عامة وفنانين وعلماء بارزين، منهم السير مجدي يعقوب، وفنانين مثل أحمد مالك وسلمى أبو ضيف، الذين ظهروا بالزي الفرعوني ضمن العروض الفنية المبهرجة أمام الحضور.

القنوات الناقلة للبث المباشر

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بث مباشر مجاني لافتتاح المتحف عبر جميع القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك يوتيوب، فيسبوك، وتيك توك، لتسهيل متابعة الحدث لكل المصريين والعالم، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

محتويات المتحف المصري الكبير

يحتوي المتحف المصري الكبير على مجموعة ضخمة من المرافق والمعروضات، منها:

المدخل الرئيسي بمساحة تصل إلى 7 آلاف متر مربع.

الدرج العظيم.

قاعة الملك توت عنخ آمون، التي تعرض لأول مرة كل كنوزه في مكان واحد.

قاعات العرض الدائم والمؤقت.

متحف الطفل وفصول الحرف والفنون.

قاعات عرض لذوي الاحتياجات الخاصة.

مخازن الآثار والمكتبة الرئيسية، بما فيها مكتبة الكتب النادرة والمرئيات.

مركز المؤتمرات مع قاعات العرض ثلاثي الأبعاد.

التحضيرات خلف الكواليس

خضعت كافة المناطق المحيطة بالمتحف لتطوير شامل خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك شاشات عرض عملاقة في مختلف ميادين القاهرة والجيزة والإسكندرية، لتتيح للمواطنين متابعة الاحتفالية مباشرة. كما شارك آلاف من المهندسين والأثريين والمرممين لضمان دقة العرض وانسيابية الفعاليات.