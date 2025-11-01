نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي و79 وفدًا رسميًا من حول العالم في المقال التالي

افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي و79 وفدًا رسميًا من حول العالم



يُمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث يُشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، ما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة والدور الثقافي والإنساني الذي تضطلع به مصر.

ويُعتبر حضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لحفل الافتتاح إضافة رمزية مهمة، حيث تفقد القاعات الرئيسية للمتحف واطلع على أبرز القطع الأثرية والكنوز النادرة، مؤكدًا أن المتحف يمثل جسرًا يربط بين الماضي والحاضر ويجسد رسالة مصرية للعالم بأهمية الحفاظ على التراث الحضاري المصري.

مساحة المتحف المصري الكبير:



يشغل المتحف مساحة 500 ألف متر مربع، أي ضعف مساحة متحف اللوفر الفرنسي ومرتين ونصف المتحف البريطاني، منها 167 ألف متر مربع مبنية، بينما خُصصت المساحة المتبقية للحدائق والساحات التجارية والمناطق الخدمية.

ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل 7،000 عام من التاريخ المصري، من مصر قبل الأسرات وحتى العهد الروماني، منها نحو 20 ألف قطعة تُعرض لأول مرة للجمهور، بما في ذلك المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون، ومركب الشمس للملك خوفو، وعدد من التماثيل الضخمة والمقتنيات النادرة.

تصميم المتحف المصري الكبير:



ويتميز المبنى بتصميم مثلث الشكل يتجه نحو هرم خوفو ومنقرع، وتغطي واجهته ألواح من الحجر الجيري الشفاف والألباستر المصري، مع تمثال ضخم لرمسيس الثاني بارتفاع 12 مترًا ووزن 83 طنًا. ويحتوي المتحف على المسلة المعلقة (27 ألف م²)، والدرج الكبير (6،000 م²)، وقاعات العرض الدائمة بمساحة 18 ألف م²، بالإضافة إلى قاعة خاصة بمساحة 1،400 م² لمراكب الشمس.

أما مركز الترميم فهو الأكبر في الشرق الأوسط بمساحة 12،300 م² وعمق 10 أمتار تحت الأرض، بينما تمتد مخازن المتحف على 3،400 م² وتستوعب نحو 50 ألف قطعة أثرية، ما يجعله مركزًا متكاملًا للبحث العلمي وصيانة التراث المصري.

أهمية افتتاح المتحف:



ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم، ويجسد مسعى مصر للحفاظ على تراثها الثقافي وإبرازه للعالم، كما يُعزز قطاع السياحة الثقافية ويجذب ملايين الزوار سنويًا، ليصبح أحد أبرز المعالم العالمية في مجال المتاحف والمعارض الأثرية.