نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي وحرمه وزعماء العالم يشهدون بدء احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي، مساء اليوم السبت، مراسم بدء احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، في حدث استثنائي يعكس عراقة الحضارة المصرية ومكانتها العالمية.

وتتضمن الاحتفالية حضور 79 وفدًا رسميًا من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، وهو ما يعكس تقدير المجتمع الدولي للدور الثقافي والإنساني لمصر وريادتها في صون التراث الإنساني.

مشهد حضاري عالمي

يبدأ الحدث بانطلاق عروض فنية واستعراضية مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، وسط تفاعل ضيوف مصر من زعماء العالم، وفنانين ومثقفين، في مشهد يجمع بين التراث القديم والإبداع المعاصر. كما يشارك عدد من العلماء والفنانين البارزين، مثل السير مجدي يعقوب، والفنانين أحمد مالك، أحمد غزي، سلمى أبو ضيف، وهدى المفتي، الذين ارتدوا الأزياء الفرعونية لتجسيد الروح المصرية الأصيلة.

المتحف المصري الكبير: أعظم صرح حضاري

يقع المتحف المصري الكبير على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي تاريخ مصر الممتد على مدى 7 آلاف عام، بما في ذلك مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة، التي تُعرض لأول مرة في مكان واحد. ويحتوي المتحف على الدرج العظيم وقاعات العرض الدائم والمؤقت، بالإضافة إلى مركز الترميم الأكبر في الشرق الأوسط والمكتبات المتخصصة ومرافق ثقافية وتعليمية متعددة.

البث المباشر للحدث

تتيح القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك يوتيوب وفيسبوك وتيك توك، متابعة البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، لتتمكن الجماهير من مشاهدة مراسم الاحتفالية لحظة بلحظة، ومتابعة العروض الفنية والحضور العالمي.

رسالة حضارية للعالم

وتعكس الاحتفالية العالمية للمتحف المصري الكبير رؤية مصر في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر، وتؤكد مكانتها كـ جسر حضاري بين الشعوب. وأكد الرئيس السيسي في كلمته الترحيبية بالضيوف، أن المتحف يمثل معلمًا ثقافيًا عالميًا يروي قصة مصر عبر العصور ويعزز قيم السلام والتعاون بين الشعوب.