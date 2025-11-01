نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | شريهان نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألّقت الفنانة شريهان خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت، لتصبح واحدة من أبرز نجوم الاحتفالية العالمية التي تجسد حضارة مصر العريقة.

وشاركت شريهان في العروض الفنية المبهرجة أمام الحضور من الزعماء الدوليين، ورؤساء الوفود، بما في ذلك 79 وفدًا رسميًا، و39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في حدث يعد الأكبر من نوعه عالميًا لمتحف مخصص لحضارة واحدة.

شريهان وأجواء الاحتفالية

ظهرت شريهان بإطلالة فنية تجمع بين الروح الفرعونية والأناقة المعاصرة، حيث تفاعل معها الجمهور والزوار من داخل مصر وخارجها، لتضيف لمسة من الفن المصري المعاصر إلى ليلة الحضارة.

وقد تضمن الحفل عروضًا فنية واستعراضية مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، بحضور نخبة من الفنانين المصريين والعالميين، بما يعكس دمج التراث بالحداثة في تقديم مصر للعالم.

المتحف المصري الكبير: تحفة حضارية

يقع المتحف المصري الكبير على مساحة 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي تاريخ مصر منذ ما قبل الأسرات وحتى العهد الروماني، بما في ذلك مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة، والتي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.

ويتميز المبنى بتصميم مثلث الشكل، يتجه نحو هرمي خوفو ومنقرع، ويحتوي على الدرج العظيم، قاعات العرض الدائم والمؤقت، مركز الترميم الأكبر في الشرق الأوسط، والمكتبات المتخصصة، ليصبح المعلم الثقافي الأكبر عالميًا المخصص لحضارة واحدة.

بث مباشر ومتابعة الحدث

يمكن لمتابعي الحدث حول العالم متابعة البث المباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب، فيسبوك وتيك توك، لمشاهدة لحظات الاحتفالية العريقة والفقرات الفنية المتنوعة.