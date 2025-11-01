نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: مصر واحة للسلام.. والمصري رسولا دائمًا للمعرفة والحضارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أن الإنسان المصري كان ولا يزال كريمًا، صبورًا، وبانيًا للحضارات، وصانعًا للمجد، ومعتزًا بوطنه، حاملًا راية المعرفة، ورسولًا دائمًا للسلام، مشيرًا إلى أن هذه الصفات الأصيلة تعكس جوهر الشخصية المصرية عبر العصور.

المصري صانع حضارة ورسول سلام

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر ظلت واحة للسلام والاستقرار، وبوابة للثقافات المتنوعة، وراعية للتراث الإنساني بما تحويه من آثار وتاريخ خالد ساهم في تشكيل الوعي العالمي بالحضارة.

وأضاف أن الاحتفال بافتتاح المتحف ليس مجرد تدشين صرح حضاري عالمي، بل هو انعكاس لامتداد روح التاريخ المصري المتجذر، الذي يواصل تقديم رسائل السلام والمعرفة للعالم عبر العصور.

ترحيب عالمي بضيوف مصر

وجدد الرئيس ترحيبه بضيوف مصر المشاركين في الاحتفالية، قائلًا: "أجدد ترحيبي بكم في مصر، بلد الحضارة والتاريخ والسلام والمحبة، وأدعوكم للاستمتاع بالاحتفالية"، في رسالة تؤكد مكانة مصر كمنارة للتعايش وقبلة للثقافة والتراث الإنساني.

المتحف المصري الكبير.. رمز لمسيرة شعب النيل

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المتحف الكبير يمثل صورة تنم عن مسيرة شعب سكن أرض النيل منذ فجر التاريخ صانعًا للمجد، مؤكدًا أن كل قطعة أثرية في المتحف تحمل رسالة حضارية ومعرفية تصل للعالم كله.