افتتاح المتحف المصري الكبير بالقاهرة بحضور الرئيس السيسي وعروض عالمية تبهر الحضور

شهدت العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم السبت، 1 نوفمبر 2025، احتفالية عالمية مبهرة بافتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر صرح ثقافي وحضاري في تاريخ مصر الحديث، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة وزعماء العالم، وسط متابعة إعلامية دولية من عواصم عديدة منها باريس، سيدني، طوكيو، نيويورك، وريو دي جانيرو.

عروض فنية وضوئية مذهلة تُبهِر الحضور في افتتاح المتحف المصري الكبير

ويقع المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة على مساحة 500 ألف متر مربع، ويُعدّ المشروع الثقافي الأضخم في القرن الحادي والعشرين، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي تاريخ الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر البطلمي.

ويتميز المتحف بمعالم فريدة، أبرزها: البهو العظيم الذي يستقبل الزائرين بتمثال الملك رمسيس الثاني بارتفاع 11 مترًا، والمسلة المعلقة، والدرج العظيم الذي يعرض تماثيل ملوك مصر القديمة وفق ترتيب زمني، بالإضافة إلى قاعة توت عنخ آمون التي تعرض المجموعة الكاملة للملك الذهبي لأول مرة في التاريخ، ومتحف مراكب خوفو التي نُقلت في واحدة من أعقد عمليات النقل الأثري عالميًا عام 2021.

ويضم المتحف مركز ترميم عالمي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، ومتحف للأطفال يقدم تجربة تعليمية تفاعلية تربط الأجيال الجديدة بجذور حضارتهم، فضلًا عن قاعات للمعارض الدولية وحدائق فرعونية ومناطق ترفيهية وخدمات سياحية متكاملة.

وشهد حفل الافتتاح عروضًا فنية وضوئية مذهلة استعرضت تاريخ مصر عبر العصور، بمشاركة فرق موسيقية عالمية، لتجسد الجمع بين أصالة الماضي والتكنولوجيا الحديثة. كما شاركت الفنانة شيرين أحمد طارق بصوتها الأوبرالي المميز وعروض استعراضية أبهرت الحضور، في ظهور قوي بعد سنوات من الغياب عن الساحة الفنية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أن افتتاح المتحف يمثل "رسالة فخر من مصر إلى العالم"، مشددًا على أن الحضارة المصرية لا تزال حية ومتجددة، وأن مصر الحديثة قادرة على حماية تراثها وتقديمه للعالم برؤية معاصرة تليق بمكانتها التاريخية.

ومن المتوقع أن يستقبل المتحف خلال أيامه الأولى عشرات الوفود الرسمية والرئاسية من دول مختلفة، من بينها فرنسا، اليابان، الصين، الإمارات، والسعودية، إضافة إلى مسؤولي منظمة اليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف (ICOM).

ويمثل افتتاح المتحف المصري الكبير مرحلة جديدة من الحضور الثقافي العالمي لمصر، ليصبح بوابة حضارية تروي قصة الإنسانية، وتجمع بين الماضي العريق والحاضر المبتكر، ما يخلّد اسم مصر في ذاكرة العالم.