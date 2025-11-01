نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ضوئية مبهرة في افتتاح المتحف المصري الكبير تعيد روح الملوك إلى السماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد افتتاح المتحف المصري الكبير لحظات ساحرة مع عرض ضوئي مبهج أضاء سماء القاهرة، حيث ظهرت مجسمات فرعونية ضخمة تصور ملوك وملكات مصر القديمة يتبادلون التحية، في مشهد يجسد الحب والخلود ويربط بين الماضي المجيد والحاضر المشرق.

تصميم فني يجمع بين الأصالة والحداثة

جاءت الإضاءة بتصميم دقيق يمزج بين الأزرق الملكي والذهبي الفرعوني، لتعيد إلى الأذهان سحر الحضارة المصرية القديمة، مع لمسة من التكنولوجيا الحديثة، ما جعل العرض تحفة فنية بصرية استثنائية تعكس قدرة مصر على الدمج بين التراث والمستقبل.

السماء تتحول إلى لوحة نابضة بالحياة

تتابعت الأشكال الفرعونية على أنغام موسيقى أوركسترالية ضخمة، في عرض عالمي يليق بمكانة المتحف المصري الكبير كأكبر صرح أثري في العالم، مما منح الحضور تجربة بصرية وسمعية فريدة لا تُنسى، وأبرزت الروح الحضارية والفنية لمصر أمام ضيوفها من مختلف أنحاء العالم.