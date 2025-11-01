نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر الان.. شاهد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير من قلب الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر الان.. شاهد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير من قلب الجيزة

في ليلةٍ تاريخيّةٍ تتقاطع فيها حضارةٌ بألفي عامٍ مع عراقةُ الحاضر، تُدقّ أجراسُ الاحتفال ليشهد العالمُ افتتاح المتحف المصري الكبير، باعتباره أكثر من مجرد متحف — بل رمزٌ لوطنٍ يستعيد مجده، ولمشروعٍ حضاريّ يعبّر عن قيمة مصر بوصفها ركيزة للحضارة الإنسانية.



وبالفعل، تمّ تحديد يوم السبت 1 نوفمبر 2025 موعدًا لحفل الافتتاح الرسمي للمتحف، على أن يُفتح أبوابه للجمهور منذ يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025.

كما أعلن أنّ الحفل سيُبثّ مباشرةً على القنوات المصريّة والدولية، وشبكات التواصل الاجتماعي، ليكون بين يدي العالم أجمع.

لماذا «بثٌ مباشر» ولماذا هذا التوقيت؟

البثّ المباشر هو تأكيدٌ على أن الحدث ليس محليًّا فقط، بل يُوجّه رسالةً عالميّة: مصر تقدّم هذا الصرح الثقافي ليستدعِي اهتمامَ العالم، لا داخل الحدود فقط بل لدى الجيران والأمم. فمثلًا، صرّحت هيئة الإعلام المصريّة بوجود «تعبئة إعلاميّة غير مسبوقة» لتغطية الافتتاح العالمي.

التوقيت — مساء 1 نوفمبر 2025 — محوريّ: إذ يُعدّ مناسبةً لتوليفةٍ بين الاحتفال الرسمي بحضور رؤساء الدول والشخصيات الدوليّة، وبين فتح المتحف للجمهور بعد ذلك بأيام.

من الناحية الرمزيّة، إنّ افتتاح المتحف في هذا التوقيت يعكس رؤيةَ مصر لاستثمار التراث في الحاضر والمستقبل، ولإظهار أنّ الحياة الحضارية ليست فقط في الماضي، بل تُبنى اليوم لخدمة الأجيال.

المتحف المصري



ما الذي سيُشاهدُه المشاهد في هذا البثّ؟

حفلٌ رسميّ: يبدأ الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة تقريبًا، ويستمر نحو ساعة ونصف. خلاله تستعرض مصر تجهيزاتها، وتستقبل الوفود الرسميّة من أكثر من ٣٠ دولة حسب المصادر.

جولة داخل المتحف: عقب الحفل، تُتاح نظرةً داخل قاعات العرض، حيث كنوز الحضارة الفرعونية تُعرض بطريقةٍ لم يسبق لها مثيل، مع تقنيات معاصرة لعرض القطع الأثرية.

إطلالات خارجية وتصميم معماري: المتحف يُطلّ على هضبة الأهرامات بالجيزة، وتصميمه يعكس روح الحضارة الفرعونية والحداثة معًا.

مشاركة عالميّة ووسائط حديثة: البثّ لا يقتصر فقط على التلفزيون، بل يمتدّ إلى المنصّات الرقمية مثل TikTok لجذب الجمهور الشاب حول العالم.

الخلفيّة التاريخيّة للمشروع

بدأت فكرة المتحف في التسعينيات، وتمّت المسابقة المعماريّة عام 2002، وكان الهدف إنجاز متحفٍ يُخصّ حضارة مصر القديمة فقط.

البناء استمر لعقود، وتعرّض للتأخيرات بسبب الأزمات الاقتصاديّة والسياسيّة وجائحة كورونا، حتى تمّ تحديد الافتتاح الرسمي يوم 1 نوفمبر 2025.

يقع المشروع على مساحة ضخمة، بتكلفة مرتفعة، ويُعدّ الأكبر من نوعه في العالم مخصص لحضارةٍ واحدة.



كيف تُتابع البثّ أينما كنت؟

في مصر: القنوات الوطنيّة مثل «القناة الأولى» و«إكسترا نيوز» ستنقل الحفل مباشرة.

عبر الإنترنت: من خلال حسابات المتحف الرسميّة ومنصّات التواصل الاجتماعي، مثل TikTok.

خارج مصر: قد تُنظّم محطات وأماكن عرض جماعية، كما في قطر في «قرية كتارا»، حيث ستُبثّ الحفل للجمهور في موقع عام.

نصيحة: تأكّد من توقيت بثّك المحلي (بتوقيت القاهرة)، وافتح رابط البث قبل وقت كافٍ لتجنّب مشاكل الاتصال أو التحميل.



لماذا يُعدّ هذا الحدث ذا أهميّة؟

حضاريًّا: يقول الخبراء إنّ افتتاح هذا المتحف «سيكون الحدث الثقافي والأثري الأضخم على مستوى العالم».

سياحيًّا واقتصاديًّا: يُنظر إلى المتحف كرافعة رئيسيّة لتطوّر قطاع السياحة في مصر، وزيادة عدد زوّار مصر من مختلف أنحاء العالم.

إعلاميًّا: من حيث تغطية الإعلام العالمي والإقبال الرقمي، هذا الافتتاح ليس حدثًا داخليًّا فقط بل يستهدف الجمهور العالميّ.

رمزيًّا: افتتاح المتحف ليس نهاية العمل بل بداية «فصلٍ جديدٍ» في سرد الحضارة المصريّة أمام العالم، وكما كتبت إحدى الصحف: «ستشرق شمس القاهرة على يوم استثنائي».