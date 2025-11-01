نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- هيئة الرعاية الصحية تطلق أول سيارة إسعاف بورش في مصر خلال افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن إدخال أول سيارة إسعاف من طراز بورشه كايين كوبيه إلى منظومة الطوارئ المصرية، وذلك ضمن فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الاستجابة الطبية السريعة باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

مواصفات سيارة الإسعاف الجديدة

تتميز السيارة بمحرك V6 سعة 3.0 لتر بقوة 353 حصانًا، وتستطيع التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.7 ثانية، مما يضمن سرعة الوصول إلى الحالات الطارئة مع الحفاظ على أعلى درجات الدقة والاعتمادية.

تجهيزات طبية متقدمة

تحتوي السيارة على منظومة طبية متطورة تشمل نظام Lifebot Link للاتصالات الطبية الطارئة، وجهاز الأشعة فوق الصوتية، والدرموسكوب، وكاميرا القزحية، والأوتوسكوب، إضافة إلى نظام مراقبة شامل للمريض يشمل تخطيط القلب 12 قناة، وأجهزة قياس الضغط ودرجة الحرارة، ومستشعرات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب مزيل رجفان قلبي للتعامل مع الحالات الحرجة فور وقوعها.

خطوة نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية

وأكدت هيئة الرعاية الصحية أن إدخال سيارة الإسعاف بورشه كايين كوبيه يأتي في إطار رؤية مصر المستقبلية لتطوير منظومة الطوارئ والرعاية الصحية، معززة بجاهزية المرافق الطبية بأحدث الإمكانات التكنولوجية، معتبرة أن الجمع بين هندسة بورشه الألمانية المتقدمة والبنية التكنولوجية الصحية المصرية يمثل نقلة نوعية في خدمات الإسعاف المتطورة.