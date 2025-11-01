نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عبد العزيز يروي قصة مقبرة الملك توت عنخ آمون بصوته في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان كريم عبد العزيز بالآداء الصوتي خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث روى قصة اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون بأسلوب مشوق يأسر الحضور.

رواية تاريخية بصوت كريم عبد العزيز

قال كريم عبد العزيز في التسجيل الصوتي: منذ 103 سنوات، وفي أوائل نوفمبر، اكتشف طفل يُدعى حسين عبد الرسول جرة مياه على الرمال، وعندما حاول رفعها سمع صوتًا غريبًا أدى إلى اكتشاف درجات سلم وعلامة ختم ملكي؛ لم يكن يتخيل أن يكون أمام أعظم اكتشاف أثري في العالم، مقبرة توت عنخ آمون. وأسرع الطفل لإبلاغ عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر الذي بدأ البحث لسنوات.

وأضاف عبد العزيز أن المقبرة كانت مكتملة، تحتوي على كنوز ذهبية فريدة، وعندما فتح كارتر التابوت الملكي اكتشف آلاف القطع الأثرية، من بينها 5952 قطعة تعرض الآن لأول مرة في المتحف المصري الكبير.

افتتاح المتحف الكبير بحضور دولي واسع

بدأت فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أهم الأحداث الثقافية في تاريخ مصر الحديث، الذي جمع بين عبق الحضارة المصرية وروح الحداثة في العرض المتحفي. وشارك في الحفل 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، ما يعكس تقدير المجتمع الدولي لمصر ومكانتها الحضارية الاستثنائية.

المتحف الكبير.. الحدث الثقافي الأبرز

يمثل المتحف المصري الكبير نموذجًا فريدًا للجمع بين التاريخ العريق والتقنيات الحديثة في عرض القطع الأثرية، ويعكس التزام مصر بالحفاظ على تراثها ونقله للأجيال القادمة، ويبرز مكانتها كمنارة للحضارة والثقافة الإنسانية.