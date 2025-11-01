نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر مهد الأديان.. التواشيح الصوفية والألحان الكنسية تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برزت خلال عروض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير مجموعة من التواشيح الصوفية والألحان الكنسية، في مشهد يعكس قدرة مصر على احتضان الأديان والحضارة معًا، ويجسد رسالتها كبلد للتعايش والسلام.

التناسق الصوتي بين الماضي والحاضر

تميزت العروض الاحتفالية بتناسق صوتي دقيق بين التواشيح الصوفية والألحان الكنسية، لتعيد إلى الأذهان سحر الحضارة المصرية القديمة وهي تمتزج بروح التكنولوجيا الحديثة، في تجربة فنية تعكس الجمع بين الماضي المجيد والمستقبل المشرق.

المشروع الضخم للمتحف المصري الكبير

يُعد المتحف المصري الكبير مشروعًا ضخمًا بدأ قبل أكثر من 30 عامًا، ليصبح اليوم أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بينها المجموعة الكاملة لفرعون الذهب توت عنخ آمون، ما يجعله منصة متكاملة للحفاظ على التراث ونقله للأجيال القادمة.

مشاركة الفنانين والمبدعين

أعربت الفنانة هدى المفتي عن فخرها بمشاركتها في الحفل، معتبرة أن الاحتفالية تمثل حدثًا عالميًا يعكس مكانة مصر الثقافية والحضارية.