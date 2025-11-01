نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحف المصري الكبير هدية مصر إلى العالم وصرح حضاري يضم أكبر مركز ترميم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الإعلامية فيروز مكي، موفدة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن مصر شهدت حفلًا مهيبًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم، وأحد أضخم المتاحف عالميًا، مشيرة إلى أن المتحف حاز جائزة «فيرسي» لعام 2024 كأحد أجمل المتاحف في العالم.

وأضافت مكي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المتحف يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، ويقع على بُعد نحو كيلومترين فقط من أهرامات الجيزة وأبو الهول، مؤكدة أن الحفل عكس عراقة مصر في الفن والتاريخ، وأن جميع فقراته نُفذت بأيادٍ مصرية وبمشاركة فنانين مصريين.

وأشارت إلى أن الاحتفال شهد أيضًا مشاركة دولية من الصين والبرازيل والولايات المتحدة وفرنسا، من خلال أوبريت عالمي بألحان مصرية نُفذ بطرق مختلفة في عدد من الدول، في رسالة رمزية تؤكد أن هذا المتحف هو «هدية مصر إلى العالم»، وإرث ثقافي يُضاف إلى التراث الإنساني العالمي.

وأكدت أن المتحف يضم أكبر مركز ترميم في العالم، ما يجعله وجهة رئيسية للعلماء والباحثين في علوم المصريات وما قبل التاريخ، مشيرة إلى أنه يحتوي على نحو 100 ألف قطعة أثرية تمثل مختلف العصور، من ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني.

واختتمت مكي بالإشارة إلى أن الحفل تضمن عروضًا جوية مبهرة باستخدام الطائرات المسيّرة (الدرونز) رسمت رموزًا من الحضارة المصرية مثل تمثال أبو الهول ومركب خوفو الشمسي، المعروض في قاعة مستقلة بالمتحف على مساحة 4،000 متر مربع، مؤكدة أن المتحف المصري الكبير هو «هدية مصر إلى العالم».

