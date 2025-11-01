نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الصحة تحذر: فيروس الإنفلونزا دائم التحور وتدعو المواطنين لتلقي اللقاح لحماية أنفسهم من العدوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الصحة تحذر: فيروس الإنفلونزا دائم التحور وتدعو المواطنين لتلقي اللقاح لحماية أنفسهم من العدوى

أكدت وزارة الصحة والسكان أن فيروس الإنفلونزا الموسمية يُعد من الفيروسات سريعة التحور والتغير، مما يجعله قادرًا على إصابة الأشخاص سنويًا بأنماط مختلفة، مشددة على أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا للوقاية من مضاعفاته خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وأوضحت الوزارة أن التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا يمثل الوسيلة الأكثر فاعلية للحماية من العدوى وتقليل شدة الأعراض في حال الإصابة، مؤكدة أن اللقاح آمن ومُعتمد من منظمة الصحة العالمية، ويُحدث سنويًا ليتماشى مع أحدث سلالات الفيروس المنتشرة عالميًا.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى التوجه إلى أماكن التطعيم المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية لتلقي اللقاح، ضمن حملة "معًا نطمئن"، مشيرة إلى أن التطعيم متاح بالمراكز الصحية، ووحدات الرعاية الأساسية، وفروع المصل واللقاح (فاكسيرا)، والمستشفيات التابعة للوزارة.

كما شددت على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية من خلال غسل اليدين بانتظام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، والحرص على التهوية الجيدة، وتجنب المخالطة المباشرة للأشخاص المصابين، مؤكدة أن الوقاية والتطعيم هما الدرع الأقوى لحماية المجتمع من العدوى الموسمية.

ويمكن التعرف على أماكن تطعيم الإنفلونزا في جميع المحافظات من خلال الرابط الذي أتاحته وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية:

أماكن تطعيم الإنفلونزا الموسمية في المحافظات