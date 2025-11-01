نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال مصر الأولمبيين يضيئون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

شارك عدد من أبطال مصر الأولمبيين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أعظم المشروعات الثقافية والحضارية في تاريخ مصر الحديث، والذي يُبرز قدرة مصر على الجمع بين الفن والثقافة والإنجازات الرياضية.

حيث شهدت اللقطات الأولى من حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ظهور مجموعة من،أبطال مصر الأولمبيين من بينهم أحمد الجندي، وفريدة عثمان، وفريال أشرف وهم يرتدون أزياء وإكسسوارات مستوحاة من الطابع الفرعوني، وسط أجواء مبهرة في أرجاء المتحف ومنطقة الأهرامات

شهد الحفل مشاركة رمزية من أحمد الجندي، وفريدة عثمان، وفريال أشرف، لتسليط الضوء على دور مصر في صناعة التاريخ سواء في مجالات الرياضة أو الثقافة والفنون، وإبراز تميز أبنائها على المستوى الدولي.

كما حضر الحفل عدد كبير من الشخصيات الدولية والعربية، في تأكيد على اهتمام مصر بتكريم رموزها في الرياضة والفن والثقافة، وإبراز ريادتها الحضارية على المستوى العالمي.

ويقود المخرج ومدير التصوير مازن المتجول حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث يشارك برؤيته الفنية في أهم حدث تاريخي يشهده العالم اليوم، يأتي ذلك ليضيف لرصيده الإبداعي حيث حصد من قبل اشادات كبيرة بعد مشاركته كمخرج ومدير تصوير في احتفاليه موكب المومياوات الملكية عام 2021.



ويعد هذا الحدث التاريخي مناسبة لتعريف العالم بأهمية المتحف المصري الكبير كمركز ثقافي عالمي يجمع بين الحفاظ على التراث القديم واستخدام أحدث أساليب العرض والتكنولوجيا الحديثة. كما يعكس حضور كبار قادة العالم والوفود الرسمية مدى الاهتمام الدولي بالحضارة المصرية، ويعزز مكانة مصر على الخريطة الثقافية والسياحية العالمية.

المتحف المصري الكبير:



يُعد المتحف المصري الكبير أضخم مشروع ثقافي في تاريخ مصر الحديث، ويقع بالقرب من أهرامات الجيزة على مساحة 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي تاريخ الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر البطلمي.

ويضم المتحف قاعات متنوعة، أبرزها: البهو العظيم الذي يستقبل الزوار بمسلة معلقة وتمثال الملك رمسيس الثاني بارتفاع 11 مترًا، وقاعة توت عنخ آمون التي تعرض المجموعة الكاملة للملك الذهبي لأول مرة، ومتحف مراكب خوفو الذي يضم المراكب الشمسية. كما يحتوي المتحف على متحف للأطفال، ومركز ترميم عالمي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، وقاعات للمعارض الدولية، وحدائق فرعونية ومناطق ترفيهية متكاملة.