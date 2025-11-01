نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامح حلمي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير ملحمة فنية تليق بعظمة مصر وريادة فنانيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد المخرج الفني سامح حلمي بالمستوى المبهر الذي خرج عليه حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مساء السبت بحضور قادة وزعماء وملوك ورؤساء حكومات يمثلون عشرات دول العالم، مؤكدًا أن الحدث جاء ليجسد صورة مصر الحديثة في أبهى صورها، ويعكس للعالم ما تمتلكه الدولة المصرية من قدرة على تنظيم وإخراج أحداث عالمية تضاهي أكبر الفعاليات الدولية.

وقال حلمي أن ما شاهدناه في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير هو عمل فني متكامل يليق بمكانة مصر التاريخية والحضارية، ويعبر عن روحها الخالدة في ثوب عصري مبهر، مضيفًا أن الإخراج الفني جاء على أعلى مستوى من الاحترافية، بتكامل مدهش بين الصورة والموسيقى والعروض البصرية، ليصنع حالة فنية وإنسانية تنطق بعظمة هذا الوطن."



وأضاف المخرج الفني سامح حلمي، أن النجاح الباهر للحفل لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة تعاون ضخم بين نخبة من المبدعين المصريين في مجالات الإخراج والإنتاج والإضاءة والتصميم والموسيقى، مشيرًا إلى أن هذا العمل يثبت أن الفن المصري لا يزال في الصدارة، وأن مصر تزخر بالمواهب القادرة على تقديم إبداع يليق بتاريخها ومكانتها العالمية.

وأوضح أن الإخراج الفني للحفل تميز بدقة التفاصيل وتكامل الرؤية البصرية، حيث تم توظيف التكنولوجيا الحديثة والعناصر التراثية في آنٍ واحد، مما جعل المشاهد يعيش تجربة استثنائية تجمع بين عبق الماضي وروح المستقبل.

واستكمل سامح حلمي: "لقد رأينا كيف تحولت لحظة الافتتاح إلى مشهد أسطوري، تتناغم فيه الأضواء والموسيقى والدراما البصرية في لوحة فنية تُعبّر عن مصر الجديدة – مصر القادرة على الإبهار، والمتمسكة بجذورها العريقة"، أضاف حلمي.

وأكد المخرج الفني أن هذا الحدث العالمي ليس مجرد افتتاح لمتحف، بل رسالة ثقافية وفنية للعالم، تقول إن مصر قادرة على أن تجمع بين الحضارة والإبداع المعاصر، بين الأصالة والابتكار.

واختتم سامح حلمي مؤكدًا أن ما تحقق في هذا الحفل يعكس إرادة الدولة المصرية في أن يكون الفن جزءًا من قوتها الناعمة، وأن الاهتمام بالتفاصيل والجمال والإبهار البصري يؤكد أن مصر ما زالت رائدة في صناعة الفن والإبداع في العالم العربي.

المسيرة المهنية:

يُذكر أن سامح حلمي بدأ مسيرته في مجال الإنتاج السينمائي من خلال عدد من المشاريع المستقلة، قبل أن يؤسس شركته الخاصة، التي شارك من خلالها في إنتاج مجموعة من الأفلام القصيرة والوثائقية، والتي نالت حضورًا في منصات إعلامية مستقلة.



أهم أعماله السينمائية:

شارك في إنتاج عدد من الأعمال الفنية المميزة، من بينها الفيلم الوثائقي "Casting Film Youssef Shaheen "عام 2022، إلى جانب مجموعة من الأفلام القصيرة، منها "Brown Woman on the Way" و"Home" في عام 2021، و"Abd El Wadod" عام 2019، بالإضافة إلى فيلم "Dance for Life (رقصة للحياة)" الذي تولى أيضًا إنتاجه.