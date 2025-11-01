نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمينا العبد تتألق في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي في المقال التالي

نالت مشاركة الفنانة الشابة ياسمينا العبد إعجاب الجمهور خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم مساء السبت 1 نوفمبر 2025، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة العالم.

وشهد الحفل تقديم فقرات فنية مميزة شارك فيها نجوم الفن المصري، منهم شريهان، منى زكي، كريم عبدالعزيز، أحمد مالك، هدى المفتي، سلمى أبو ضيف، أحمد غزي، السوبرانو فاطمة سعيد، والمطرب النوبي أحمد إسماعيل، بالإضافة إلى مشاركة ياسمينا العبد التي أضفت لمسة شبابية وحيوية على الاحتفالية.

عن ياسمينا العبد:

بدأت مشوارها الفني في سن 10 سنوات، وتميزت في التمثيل، الباليه والغناء.

عاشت طفولتها في سويسرا ثم انتقلت إلى دبي.

شاركت في عدد من الأفلام القصيرة ومثلت باللهجتين الأردنية والإماراتية.

حصلت على ورش تمثيل لتطوير مهاراتها الفنية.

آخر أعمالها مسلسل لام شمسية الذي عُرض في دراما رمضان 2025، وتستكمل تصوير مسلسل ميدترم وفيلم كان ياما كان، وأوشكت على الانتهاء من مسلسل ابن النصابة مع النجمة كندة علوش.

ويقود المخرج ومدير التصوير مازن المتجول حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث يشارك برؤيته الفنية في أهم حدث تاريخي يشهده العالم اليوم، يأتي ذلك ليضيف لرصيده الإبداعي حيث حصد من قبل اشادات كبيرة بعد مشاركته كمخرج ومدير تصوير في احتفاليه موكب المومياوات الملكية عام 2021.



ويعد هذا الحدث التاريخي مناسبة لتعريف العالم بأهمية المتحف المصري الكبير كمركز ثقافي عالمي يجمع بين الحفاظ على التراث القديم واستخدام أحدث أساليب العرض والتكنولوجيا الحديثة. كما يعكس حضور كبار قادة العالم والوفود الرسمية مدى الاهتمام الدولي بالحضارة المصرية، ويعزز مكانة مصر على الخريطة الثقافية والسياحية العالمية.

المتحف المصري الكبير:



يُعد المتحف المصري الكبير أضخم مشروع ثقافي في تاريخ مصر الحديث، ويقع بالقرب من أهرامات الجيزة على مساحة 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي تاريخ الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر البطلمي.

ويضم المتحف قاعات متنوعة، أبرزها: البهو العظيم الذي يستقبل الزوار بمسلة معلقة وتمثال الملك رمسيس الثاني بارتفاع 11 مترًا، وقاعة توت عنخ آمون التي تعرض المجموعة الكاملة للملك الذهبي لأول مرة، ومتحف مراكب خوفو الذي يضم المراكب الشمسية. كما يحتوي المتحف على متحف للأطفال، ومركز ترميم عالمي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، وقاعات للمعارض الدولية، وحدائق فرعونية ومناطق ترفيهية متكاملة.