عاجل - الرئيس يقود جولة استثنائية داخل المتحف المصري الكبير في افتتاح أسطوري يجسد عظمة الحضارة المصرية

أحمد جودة - القاهرة - السيسي وقرينته يستقبلان ضيوف الافتتاح

اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي ضيوف مصر المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بجولة مميزة داخل أروقته، في حدث عالمي يعكس تقدير المجتمع الدولي للحضارة المصرية.

وتضمن الحفل عروضًا فنية وتقنية مبهرة، أبرزها عرض الليزر والدرونز الذي ربط بين المتحف والأهرامات، إلى جانب لوحات فنية تجسد رحلة الإبداع المصري من بناء هرم زوسر حتى العصر الحديث، في رسالة تؤكد أن «الحضارات تزدهر وقت السلام».