نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الأرصاد الجوية: طقس خريفي مائل للبرودة صباحًا ودافئ نهارًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس غدٍ الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025 سيكون خريفيًا معتدلًا في مجمله، مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يميل إلى الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، خصوصًا في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” أن درجات الحرارة تظل في معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، مع وجود فارق ملحوظ بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، حيث يسود طقس لطيف في المساء يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة.

شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة

حذّرت الأرصاد من تكوّن شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مشيرة إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

ونصحت الهيئة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، والالتزام بتعليمات المرور لضمان السلامة.

أمطار رعدية ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا لهطول أمطار متوسطة إلى رعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، قد يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وأوضحت أن هذه الظواهر الجوية تعتبر طبيعية في مثل هذا التوقيت من الخريف، الذي يتميز بالتقلب السريع بين الأجواء المستقرة والعواصف المحدودة الناتجة عن التغيّرات الحرارية المفاجئة.

أمطار ليلية على القاهرة والسواحل الشمالية

وفي بيانها، أشارت الأرصاد إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال ساعات الليل على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، تمتد أحيانًا إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما توقعت الهيئة أمطارًا خفيفة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين، مع نشاط محدود للرياح على فترات متفرقة دون تأثير ملحوظ على حركة الملاحة البحرية.

نصائح الأرصاد للمواطنين

دعت الهيئة المواطنين إلى ارتداء الملابس الخريفية المناسبة، وتجنب القيادة بسرعة عالية في ساعات الصباح الأولى بسبب الشبورة، مع متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية الرسمية عبر منصات الهيئة.