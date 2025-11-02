عاجل- وزير السياحة: مصر صاحبة تجربة استثنائية في إدارة الأماكن الأثرية.. والأولوية للحفاظ على الأثر

أحمد جودة - القاهرة - وزير السياحة: مصر صاحبة تجربة استثنائية في إدارة الأماكن الأثرية.. والأولوية للحفاظ على الأثر

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص أصبح عنصرًا أساسيًا في إدارة المواقع الأثرية والمشروعات المرتبطة بها، مؤكدًا أن الحفاظ على الأثر هو الأولوية القصوى ولا يوجد أي مجال للتهاون في ذلك.

وأضاف فتحي، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن تجربة إدارة المنطقة المحيطة بالأهرامات تم تعديلها بحيث يكون الأثر هو الأساس أولًا، ثم التدفق السياحي بشكل منظم، مشددًا على ضرورة تنظيم حركة السياح لمنع أي فوضى.

وأوضح وزير السياحة أن المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والأهرامات تخضع لدراسة تخطيطية شاملة بمشاركة كبار الاستشاريين ووزارة الإسكان وعدة جهات، بهدف تقسيم المنطقة إلى مناطق فندقية وأنشطة سياحية أخرى بشكل منظم ومستدام.

وأكد أن هذه الدراسات تتطور تدريجيًا من منطقة مطار سفينكس وحتى دشور، ليتم وضع مخطط عام متكامل يخدم السياحة ويحافظ على التراث الأثري.