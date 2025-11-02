نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال عوض تلتقى المفوض الأوروبي لشؤون المناخ لبحث عدد من الموضوعات البيئية الهامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالسيد فوبكي هوكسترا المفوض الأوروبي لشؤون المناخ، والانبعاثات الصفرية والنمو النظيف، والسيد أولي ثونكي سفير المناخ الدنماركي ووكيل وزارة الخارجية الدنماركية لشؤون التنمية، لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية الهامة، وذلك على هامش مشاركتها فى الإجتماع الوزارى التاسع للعمل المناخى بكندا، المنعقد خلال الفترة من ٣١ أكتوبر إلى ١ نوفمبر الجارى، بمشاركة عدد من وزراء البيئة والمناخ من الإتحاد الأوروبى والصين وكندا وعدد من الدول النامية.

وقد أستعرضت الدكتورة منال عوض خلال الإجتماع أولويات مصر فيما يتعلق بمؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ وفقًا لوجهات نظر البلاد ومصالحها، حيث أكدت على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق باريس، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، والعمل على التفعيل الكامل للهدف العالمي للتكيف، ودعم آليات التنفيذ، وتأمين تمويل كاف للمناخ لإحراز تقدم فيه، مُشددةٌ على ضرورة إعطاء الأولوية للتكيف وتمويله، لا سيما للدول الأكثر تهديدًا بآثار التغيرات المناخية مثل مصر وبلدان إفريقيا، لتحقيق نتائج ملموسة في المرونة وسبل العيش.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن تمكين الدول من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا يرتبط بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات والتمويل لضمان التنفيذ الفعال والرصد والتوافق مع أهداف المناخ الوطنية والعالمية، والعمل على استخدام برنامج عمل يدعم الانتقال العادل لربط الطموح بالتنفيذ من خلال الاستفادة من التمويل والتكنولوجيا والقدرات، مؤكدةً على ضرورة الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للدول الأفريقية، وتعزيز الشفافية والشمول والمساءلة لتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة.

وتطرقت د. منال عوض خلال الإجتماع إلى الوضع الحالي في مصر لسوق الكربون فى مصر، مؤكدةً على قيام مصر بتفعيل أول سوق طوعية للكربون خاضعة للتنظيم والرقابة في أغسطس ٢٠٢٤،و نفذت أول معاملة في ١٣ أغسطس ٢٠٢٤، مُضيفةٌ أن السوق تعمل بالتعاون مع بورصة الكربون المصرية (EGCX)، وهي منصة في البورصة المصرية، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتةٌ إلى أن يتم العمل أيضًا على تطبيق "تصميم باكو"، الذي وضع القواعد والمبادئ التوجيهية التشغيلية للمادتين ٦٠٢ و٦٠٤ من اتفاقية باريس.

ومن جانبه أكد السيد فوبكي هوكسترا المفوض الأوروبي لشؤون المناخ على تطلعه لتقديم الدعم الكامل لمشاورات الهدف العالمى للتكيف، وكذلك ضرورة العمل على مساعدة الدول لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا، من خلال مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ودعم آليات التنفيذ الجديد لتمويل المناخ للخروج بتوافق حوّله.